Реал победил Леванте благодаря двум голам с пенальти в матче с тремя удалениями

Реал Мадрид в рамках 25-го тура чемпионата Испании получил очень тяжелую победу над Леванте.
Чемпионат Испании 2018/2019, 25-й тур
Леванте – Реал – 1:2
Голы: Рохер, 61 – Бензема, 43 (пен), Бэйл, 78 (пен)
Удаление: Лопес (2-я желтая на скамейке), Рочина (2-я желтая на скамейке) – Начо (2-я желтая)
Реал приехал на "Сюидад де Валенсия" решать несколько важных задач. Во-первых, надо было побеждать и набирать очки, не дав Атлетико уйти в отрыв. Во-вторых, мадридцы должні были реабилитироваться за сенсационное домашнее поражение Жироне в прошлом туре, которое не только было заслуженной, но и отбросила "бланкос" на третье место. В конце концов, важно было избежать дисквалификации и травм, ведь впереди Эль Классико.
Леванте, несмотря на скромное название, является грозой авторитетов. В кубковом поединке подопечные Пако Лопеса недавно разбили полурезервный состав Барселоны, а в матче первого круга против "королевского" клуба валенсийцы вообще праздновали выездную победу. Словом, легко быть не могло.
ХРОНОЛОГІЯ МАТЧУ
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|4'
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|Первый момент во встрече создал Леванте. Рочина перехватил мяч, сместился с фланга и пробил метров с 23-х в притирку со штангой!
|20'
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|Варан и особенно Карвахаль едва не привезли пенальти, взяв Моралеса в коробочку на краю штрафной. Арбитр промолчал.
|23'
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|Штанга спасает Реал! После подачи с углового мяч сбросили на дальний угол, а там Рохер с минимального расстояния попал в каркас ворот.
|28'
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|Начо получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля, получив автоматическую дисквалификацию на Эль Классико.
|30'
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|Реалу невероятно повезло. Васкес ненароком сбросил подачу Леванте в штрафной на линию вратарской, откуда Робер пробил над перекладиной!
|31'
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|Реал остро огрызнулся. Винисиус ворвался на левый край штрафной и с острого угла пробил под ближнюю штангу, но Айтор парировал.
|40'
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|Винисиус обошел Рочину, который упал и чудом не свалил в штрафной Жуниора. Переиграть Айтора в ближнем бою бразилец не смог!
|43'
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|Карим Бензема вывел свою команду вперёд ударом со скандального пенальти. Еще в 40-й минуте Барди руками в собственной штрафной заблокировал прострел Модрича, но арбитр проигнорировал эпизод. Только через минуту активной игры он пошел смотреть повтор, назначив "одиннадцатиметровый".
|45'
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|Штанга во второй раз спасает Реал! Рохер получил разрезную передачу, вышел один на один с Куртуа и пробил в левую стойку ворот.
|46'
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|Первый момент второго тайма вновь за Леванте. Рохер ворвался на скорости на правый край штрафной и мощно пробил низом, но Куртуа спас Реал.
|56'
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|Карим Бензема ударом головой замкнул подачу Тони Крооса со штрафного - мяч пролетел над перекладиной!
|61'
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|Леванте сравнял счёт! Рохер откликнулся на прострел Хосе Моралеса с левого фланга в штрафную, из-под Начо пробив под дальнюю штангу - 1:1
|71'
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|Винисиус оторвался от Везу, оказавшись перед Айтором, но голкипер дотянулся до мяча и спас Леванте!
|78'
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|Реал заработал пенальти после того, как Дукуре в собственной штрафной откровенно ударил Каземиро по ноге. Арбитр для перестраховки посоветовался с помощниками, не изменив своего решения, а Гарет Бэйл уверенно реализовал "одиннадцатиметровый". 1: 1!
|86'
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|Начо грубо сыграл в центре поля и получил вторую желтую. Реал остался в меньшинстве на решающие минуты встречи.
|88'
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|Регилон выбил мяч из пустых ворот после паники в штрафной и удара Дукуре. Впрочем, в этом моменте была куча нарушений со стороны хозяев.
|89'
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|Педро Лопес получил вторую жёлтую карту, оставаясь на скамейке запасных весь матч.
|90'
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|Рубен Рочина, уже покинув поле, получил красную карточку!
Таким образом, Реал набрал 48 очков и сократил разрыв с Атлетико до двух пунктов. Леванте с 30 зачётными балами остался на тринадцатой позиции.