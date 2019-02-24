Реал победил Леванте благодаря двум голам с пенальти в матче с тремя удалениями

Реал Мадрид в рамках 25-го тура чемпионата Испании получил очень тяжелую победу над Леванте.

Чемпионат Испании 2018/2019, 25-й тур

Леванте – Реал – 1:2

Голы: Рохер, 61 – Бензема, 43 (пен), Бэйл, 78 (пен)

Удаление: Лопес (2-я желтая на скамейке), Рочина (2-я желтая на скамейке) – Начо (2-я желтая)

Реал приехал на "Сюидад де Валенсия" решать несколько важных задач. Во-первых, надо было побеждать и набирать очки, не дав Атлетико уйти в отрыв. Во-вторых, мадридцы должні были реабилитироваться за сенсационное домашнее поражение Жироне в прошлом туре, которое не только было заслуженной, но и отбросила "бланкос" на третье место. В конце концов, важно было избежать дисквалификации и травм, ведь впереди Эль Классико.

Леванте, несмотря на скромное название, является грозой авторитетов. В кубковом поединке подопечные Пако Лопеса недавно разбили полурезервный состав Барселоны, а в матче первого круга против "королевского" клуба валенсийцы вообще праздновали выездную победу. Словом, легко быть не могло.

ХРОНОЛОГІЯ МАТЧУ 4' Первый момент во встрече создал Леванте. Рочина перехватил мяч, сместился с фланга и пробил метров с 23-х в притирку со штангой! 20' Варан и особенно Карвахаль едва не привезли пенальти, взяв Моралеса в коробочку на краю штрафной. Арбитр промолчал. 23' Штанга спасает Реал! После подачи с углового мяч сбросили на дальний угол, а там Рохер с минимального расстояния попал в каркас ворот. 28' Начо получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля, получив автоматическую дисквалификацию на Эль Классико. 30' Реалу невероятно повезло. Васкес ненароком сбросил подачу Леванте в штрафной на линию вратарской, откуда Робер пробил над перекладиной! 31' Реал остро огрызнулся. Винисиус ворвался на левый край штрафной и с острого угла пробил под ближнюю штангу, но Айтор парировал. 40' Винисиус обошел Рочину, который упал и чудом не свалил в штрафной Жуниора. Переиграть Айтора в ближнем бою бразилец не смог! 43' Карим Бензема вывел свою команду вперёд ударом со скандального пенальти. Еще в 40-й минуте Барди руками в собственной штрафной заблокировал прострел Модрича, но арбитр проигнорировал эпизод. Только через минуту активной игры он пошел смотреть повтор, назначив "одиннадцатиметровый". 45' Штанга во второй раз спасает Реал! Рохер получил разрезную передачу, вышел один на один с Куртуа и пробил в левую стойку ворот. 46' Первый момент второго тайма вновь за Леванте. Рохер ворвался на скорости на правый край штрафной и мощно пробил низом, но Куртуа спас Реал. 56' Карим Бензема ударом головой замкнул подачу Тони Крооса со штрафного - мяч пролетел над перекладиной! 61' Леванте сравнял счёт! Рохер откликнулся на прострел Хосе Моралеса с левого фланга в штрафную, из-под Начо пробив под дальнюю штангу - 1:1 71' Винисиус оторвался от Везу, оказавшись перед Айтором, но голкипер дотянулся до мяча и спас Леванте! 78' Реал заработал пенальти после того, как Дукуре в собственной штрафной откровенно ударил Каземиро по ноге. Арбитр для перестраховки посоветовался с помощниками, не изменив своего решения, а Гарет Бэйл уверенно реализовал "одиннадцатиметровый". 1: 1! 86' Начо грубо сыграл в центре поля и получил вторую желтую. Реал остался в меньшинстве на решающие минуты встречи. 88' Регилон выбил мяч из пустых ворот после паники в штрафной и удара Дукуре. Впрочем, в этом моменте была куча нарушений со стороны хозяев. 89' Педро Лопес получил вторую жёлтую карту, оставаясь на скамейке запасных весь матч. 90' Рубен Рочина, уже покинув поле, получил красную карточку!

Таким образом, Реал набрал 48 очков и сократил разрыв с Атлетико до двух пунктов. Леванте с 30 зачётными балами остался на тринадцатой позиции.