Мюнхенцы не хотят терять французского вингера, потому согласны выписать ему огромную зарплату.

Бавария возобновила переговоры с Команом по поводу нового контракта, информирует Bild. Текущий истекает летом 2023-го, и клуб не хочет терять футболиста. Спортивный директор Хасан Салихамиджич и технический директор Марко Неппе ведут переговоры с отцом Кингсли.

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До недавнего времени казалось, что обсуждение контракта зашло в тупик, ведь Коман просил зарплату в размере 20 миллионов евро в год, а Бавария предлагала максимум 15 млн. Ожидалось, что француза летом продадут.

Однако хорошие выступления Комана (среди которых – гол Динамо) в течение этой осени изменили мнение мюнхенских боссов. Теперь они готовы удовлетворить финансовые запросы Кингсли, понимая, что найти нового вингера такого же уровня будет крайне сложно.