Мюнхенці не хочуть втрачати французького вінгера, тому згодні виписати йому величезну зарплату.

Баварія відновила переговори з Команом щодо нового контракту, інформує Bild. Поточний завершується влітку 2023-го, і клуб не хоче втрачати футболіста. Спортивний директор Хасан Саліхаміджіч і технічний директор Марко Неппе ведуть перемовини з батьком Кінгслі.

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Донедавна здавалося, що обговорення контракту зайшло в глухий кут, адже Коман просив зарплату в розмірі 20 мільйонів євро на рік, а Баварія пропонувала максимум 15 млн. Очікувалося, що француза влітку продадуть.

Однак хороші виступи Комана (серед яких – гол Динамо) протягом цієї осені змінили думку мюнхенських босів. Тепер вони готові задовольнити фінансові запити Кінгслі, адже розуміють, що знайти нового вінгера такого ж рівня буде вкрай складно.