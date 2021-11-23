Динамо принимает Баварию в 5-м туре ЛЧ 2021/22. Смотрите видео голов и обзор поединка на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Динамо Киев – Бавария, стартовал в 19:45. Подопечные Луческу активно начали игру, но открыли счет именно гости.

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Главное атакующее оружие мюнхенцев Роберт Левандовски на ровном месте создал настоящий шедевр. После возни в штрафной площадке киевлян мяч рикошетом взлетел в воздух, а польский форвард в прыжке через себя отправил его в ворота Бущана.

Второй гол не заставил себя ждать, Коман завершил стремительную атаку Баварии, пробив с острого угла в дальнюю девятку.

Гол Левандовски: