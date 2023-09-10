"Манншафт" продолжает готовиться к домашнему Евро-2024, проведя товарищеский поединок с Японией. Отчет о поединке смотрите на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Германия – Япония – 1:4

Голы: Сане, 19 – Ито, 11, Уэда, 22, Асано, 90, Танака, 90+2

Германия в очередном товарищеском поединке потерпела неудачу – теперь Бундестим уступила Японии. Уже на 11-ой минуте Ито вывел "самураев" вперед, замкнув передачу Сугавары с правого фланга. Немцы ответили классным голом Сане, который завершил классную комбинацию.

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Японцы быстро снова вышли вперед – Уэда подставил ногу под полуудар Ито, дезориентировав тер Штегена. После перерыва вместо Джюни Ито на поле вышел Такефуса Кубо, который под конец игры сделал счет разгромным. Звезда Ла Лиги на 90 и 90+2 минутах ассистировал Асано и Танаци, окончательно посрамив Германию.

Goal by Ito



Germany 0 : 1 Japanpic.twitter.com/ttGIaC7Ers — FootballOnly (@FootballOnlyHUB) September 9, 2023

Goal by Leroy Sane



Germany 1 : 1 Japanpic.twitter.com/5idvHJGoia — FootballOnly (@FootballOnlyHUB) September 9, 2023

Goal by Ueda



Germany 1 : 2 Japanpic.twitter.com/fnr3TN5aNo — FootballOnly (@FootballOnlyHUB) September 9, 2023

| GOAL: Takuma Asano makes it THREE!



Germany 1-3 Japanpic.twitter.com/mDHSmJIjUw — CentreGoals. (@centregoals) September 9, 2023