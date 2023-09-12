Бывший наставник Баварии и ряд других клубов Бундеслиги Феликс Магат заверил, что готов взяться за работу в сборной Германии.

Напомним, 10 сентября Немецкий футбольный союз официально уволил Ханса-Дитера Флика с должности главного тренера национальной сборной. Серия неудачных результатов в товарищеских матчах стала для наставника роковой. К домашнему чемпионату Европы-2024 команду будет готовить другой специалист – DFB уже ищет нового тренера.

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Есть вероятность, что им станет Феликс Магат. По крайней мере, сам специалист готов возглавить сборную Германии.

"Немецкому футбольному союзу сейчас нужен тренер, который сможет возродить нестабильную национальную сборную. И я считаю, что могу дать игрокам столько уверенности, чтобы они снова смогли выступить очень хорошо.

Я не знаю, какие требования у DFB для кандидата на этот пост. Но, на мой взгляд, вполне понятно, что нам срочно нужен тот, кто сможет снова собрать эту совершенно неуверенную команду, которая больше не в состоянии давать ту производительность, на которую способна", – цитирует Магата Sky Sport.

Последним местом работы 70-летнего Феликса Магата была берлинская Герта, которую он покинул летом 2022-го после вылета из Бундеслиги. Ранее тренер работал в ряде немецких клубов – Баварии, Гамбурге, Штутгарте, Шальке, Айнтрахте и Вольфсбурге, с которым сенсационно стал чемпионом Германии. Есть в активе тренера опыт работы и за пределами Германии – в 2014-м Магат полгода провел в Фулхеме.

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