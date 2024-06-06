Центральный защитник Байера Йонатан Та близок к переходу в Баварию, но придется подождать.

Мюнхенцы планировали усилить линию обороны и решили заманить защитника леверкузенцев. Бавария уже согласовала с Йонатаном Та сумму его дохода в случае перехода.

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Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на журналистов Bild Кристиана Фалька и Тоби Альтшаффля, защитник Байера будет получать фиксированную зарплату в 9 млн евро плюс 3 млн бонусов в год, если перейдет в мюнхенский клуб.

Игрок дал принципиальное согласие на трансфер, однако окончательное решение будет принято после окончания чемпионата Европы.

Напомним, что Йонатан Та выступает за Байер с 2015 года. В общем защитник сыграл за леверкузенцев в 353 матчах во всех турнирах. В его активе 14 голов и 12 результативных передач. И в сезоне 2023/24 вместе с командой получили титул чемпиона Германии.

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