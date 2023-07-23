Капітан Тоттенхема твердо вирішив не підписувати новий контракт з клубом. Наступного літа Кейн міг би стати вільним агентом. Баварія намагалася використати цей аргумент у переговорах, але стратегія не спрацювала.

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За інформацією Bild, мюнхенці готують нову пропозицію й готові наблизитися до вимог Тоттенхема. Йдеться про 100 мільйонів євро за трансфер майже 30-річного футболіста. Очікуються, що саме така сума переконає колег у Лондоні.

Водночас Баварія планує озолотити й самого Кейна. Для нього готують контракт щонайменше на 4 сезони, за кожен із яких він заробить понад 20 мільйонів. Клуб готовий порушувати власні принципи, аби в Кейна не було жодних сумнівів щодо переїзду. Річ у тім, що раніше мюнхенці укладали лише короткострокові контракти з гравцями, які розміняли четвертий десяток.

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