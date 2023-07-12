Председатель правления "шпор" Даниэл Леви принципиально не хочет продавать звезду конкурентам по АПЛ, поэтому реальными выглядят только зарубежные варианты. С Кейном связывали ПСЖ и Баварию.

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Форвард и его окружение сделали однозначный выбор в пользу Мюнхена, утверждает Bild. Впрочем, договариваться с Леви будет все равно непросто, ведь босс Тоттенхэма давно заслужил репутацию сверхжесткого переговорщика. Первое предложение Баварии в размере 70 млн евро+бонусы уже было отклонено. Если мюнхенцам не удастся согласовать приемлемую цену, то есть альтернативы – аренда Хулиана Альвареса (Ман Сити) или Душана Влаховича (Ювентус).

Кейн в свои почти 30 лет не может похвастаться ни одним трофеем. Прошлый сезон подтвердил выдающиеся бомбардирские способности нападающего – 32 гола и 5 ассистов в 49 матчах за кризисный Тоттенхэм.

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