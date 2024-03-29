Испанский специалист ведет "фармацевтов" к чемпионству. Благодаря таким успехам Алонсо стал приоритетной целью для своих бывших клубов (Баварии и Ливерпуля), которые летом останутся без тренеров. Однако Хёнесс думает, что Хаби останется в Леверкузене.

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"Я, конечно, могу предположить, что он останется в Леверкузене. Насколько я его знаю, он более склонен продолжать, потому что не хотел бы оставлять все позади. Сейчас он работает в клубе, который находится в процессе становления чемпионом Германии. Ему есть за что благодарить этот клуб.

Подписать Хаби Алонсо будет очень сложно, если не сказать невозможно. Если бы он имел на два-три года больше успехов, наверное, было бы легче его оттуда забрать. Мы хотели бы его подписать. Но если это не получится, то искать и находить альтернативы будет задачей для руководства клуба", – цитирует Хёнесса Goal.

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