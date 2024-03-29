Іспанський фахівець веде "фармацевтів" до чемпіонства. Завдяки таким успіхам Алонсо став пріоритетною ціллю для своїх колишніх клубів (Баварії та Ліверпуля), які влітку залишаться без тренерів. Однак Хьонесс думає, що Хабі залишиться у Леверкузені.

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"Я, звичайно, можу припустити, що він залишиться в Леверкузені. Наскільки я його знаю, він схильніший продовжувати, бо не хотів би залишати все позаду. Зараз він працює у клубі, який перебуває у процесі становлення чемпіоном Німеччини. Йому є за що дякувати цьому клубу.

Підписати Хабі Алонсо буде дуже складно, якщо не сказати неможливо. Якби він мав на два-три роки більше успіхів, напевно, було б легше його звідти забрати. Ми хотіли б його підписати. Але якщо це не вийде, то шукати та знаходити альтернативи буде завданням для керівництва клубу", – цитує Хьонесса Goal.

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