Томас Тухель пришел к согласию с Баварией о своем уходе из клуба.

Немецкий специалист объявил, что покинет пост наставника мюнхенцев после завершения сезона. Как сообщает FCB inside со ссылкой на Bild, Томас Тухель и Бавария уже согласовали условия разрыва контракта, который действовал до 2025 года.

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Главный тренер действующего чемпиона Германии получит зарплату, которая предусмотрена соглашением за будущий сезон 2024/25. Она составляет около 10-12 миллионов евро в год. Впрочем, Томасу Тухелю не будет выплачено никаких бонусов, которые прописаны в его контракте.

Напомним, Бавария сейчас находится на втором месте в турнирной таблице Бундеслиги с 60 очками. Мюнхенцы отстают от Байера на 10 пунктов. Команда Тухеля продолжает соревноваться в Лиге чемпионов, где сыграет против 9 апреля против Арсенала.

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