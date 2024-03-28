Німецький фахівець оголосив, що покине посаду наставника мюнхенців після завершення сезону. Як повідомляє FCB inside з посиланням на Bild, Томас Тухель та Баварія вже узгодили умови розриву контракту, який діяв до 2025 року.

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Головний тренер чинного чемпіона Німеччини отримає зарплатню, яка передбачена угодою за майбутній сезон 2024/25. Вона становить близько 10-12 мільйонів євро за рік. Утім, Томасу Тухелю не буде виплачено жодних бонусів, які прописані в його контракті.

Нагадаємо, Баварія наразі перебуває на другому місці у турнірній таблиці Бундесліги з 60 очками. Мюнхенці відстають від Байєра на 10 пунктів. Команда Тухеля продовжує змагатися в Лізі чемпіонів, де зіграє проти 9 квітня проти Арсенала.

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