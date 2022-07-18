Недавно уже бывший полузащитник СК Днепр-1 Егор Ярмолюк перебрался в Брентфорд. Оказалось, англичане выиграли солидную конкуренцию.

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По информации телеграмм-канала "Бомбардир", 18-летний украинец находился в интересах Баварии. Мюнхенцы видели в Ярмолюке усиление для своей молодежной команды.

Ранее сообщалось, что Ярмолюком также интересовалась Сампдория, а бельгийский Андерлехт вел переговоры с агентом футболиста. В конце концов украинец оказался в Брентфорде, будет работать с молодежкой, но может в любой момент присоединиться к взрослой команде.

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