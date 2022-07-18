Нещодавно вже колишній півзахисник СК Дніпро-1 Єгор Ярмолюк перебрався у англійський Брентфорд. Виявилося, англійці виграли солідну конкуренцію.

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За інформацією телеграм-каналу "Бомбардир", 18-річний українець перебував у сфері інтересів Баварії. Мюнхенці бачили в Ярмолюку підсилення для своєї молодіжної команди.

Раніше повідомлялося, що Ярмолюком також цікавилася Сампдорія, а бельгійський Андерлехт навіть вів переговори з агентом футболіста. Зрештою, українець опинився у Брентфорді, працюватиме з молодіжкою, але може в будь-який момент перейти до дорослої команди.

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