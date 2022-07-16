"Йовичевич говорил, что я самый выносливый игрок в команде? Два года назад я узнал, что у меня три клапана в сердце. Возможно, это как-то влияет.

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Сказали, что сердце держится на трех клапанах, когда делали УЗИ. Выходит, что я более "прокачаный". Легче ли мне из-за этого, чем другим? Это, наверное, большее желание. Хочу доказывать, тренироваться. Я все это для себя делаю.

Мои родители живут в Верхнеднепровске, имеют небольшой продуктовый магазинчик. Если бы не сложилось с футболом, наверное, продавал бы макароны или еще что-нибудь.

С детства мой козырь – обводить по 3-4 человека, отдавать передачи, забивать голы. Первый тренер говорил, чтобы я обыгрывал, где хотел и когда хотел. Сейчас ситуация такова, что в третьей зоне делай, что хочешь, в первой и второй – сыграй проще. Это уже взрослый футбол, ошибка может означать гол", – сказал Ярмолюк в интервью YouTube-каналу Pressing.

Напомним, Ярмолюк заключил трехлетний контракт с Брентфордом. Пока 18-летний футболист будет тренироваться с молодежкой "пчел", но может в любой момент перейти во взрослую команду.

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