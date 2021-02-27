Бавария – Кельн – 5:1 – видео голов и обзор матча
20:36 - Читати українською
Бавария разгромила Кельн в рамках 23-го тура Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
82’ Серж Гнабри
86’ Серж Гнабри
Элье Скири 49’
49’ Элье Скири
82’ Серж Гнабри
86’ Серж Гнабри
Бавария после двух потерь очков подряд вернулась на победный путь в чемпионате Германии. Очередной жертвой мюнхенцев стал Кельн, который на пять голов в свои ворота сумел ответить лишь одним забитым мячом.
Бавария уничтожила Кельн, Боруссия Д разгромила Арминию, Шальке снова проиграл и увеличил серию без побед до 9-ти матчей
Больше всего постарались для разгрома Горецка и Левандовски. Поляк оформил дубль и уже имеет 28 голов в нынешнем розыгрыше Бундеслиги. И это за 23 тура. Что касается немецкого хавбека, он сегодня трижды ассистировал партнерам.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter