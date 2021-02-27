Бавария после двух потерь очков подряд вернулась на победный путь в чемпионате Германии. Очередной жертвой мюнхенцев стал Кельн, который на пять голов в свои ворота сумел ответить лишь одним забитым мячом.

Бавария уничтожила Кельн, Боруссия Д разгромила Арминию, Шальке снова проиграл и увеличил серию без побед до 9-ти матчей

Больше всего постарались для разгрома Горецка и Левандовски. Поляк оформил дубль и уже имеет 28 голов в нынешнем розыгрыше Бундеслиги. И это за 23 тура. Что касается немецкого хавбека, он сегодня трижды ассистировал партнерам.