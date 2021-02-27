Баварія після двох втрат очок поспіль повернулася на переможний шлях у чемпіонаті Німеччини. Черговою жертвою мюнхенців став Кельн, який на п'ять голів у власні ворота зумів відповісти лише одним забитим м'ячем.

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Найбільше постаралися для розгрому Горецка та Лєвандовскі. Поляк оформив дубль і вже має 28 голів у нинішньому розіграші Бундесліги. І це за 23 тури. Що стосується німецького хавбека, то він сьогодні тричі асистував партнерам.