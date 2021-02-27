Баварія – Кельн – 5:1 – відео голів та огляд матчу
20:36 - Читать на русском
Баварія розгромила Кельн в рамках 23-го туру Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
82’ Серж Гнабрі
86’ Серж Гнабрі
Ельє Скірі 49’
49’ Ельє Скірі
82’ Серж Гнабрі
86’ Серж Гнабрі
Баварія після двох втрат очок поспіль повернулася на переможний шлях у чемпіонаті Німеччини. Черговою жертвою мюнхенців став Кельн, який на п'ять голів у власні ворота зумів відповісти лише одним забитим м'ячем.
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Найбільше постаралися для розгрому Горецка та Лєвандовскі. Поляк оформив дубль і вже має 28 голів у нинішньому розіграші Бундесліги. І це за 23 тури. Що стосується німецького хавбека, то він сьогодні тричі асистував партнерам.
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