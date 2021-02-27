В рамках 23-го тура Бундеслиги было проведено четыре матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Германии 2020/21, 23-й тур

Бавария – Кельн – 5:1

Голы: Шупо-Мотинг, 18, Левандовски, 34, 65, Гнабри, 82, 86 – Скири, 49

Борусия Д – Арминия – 3:0

Голы: Дауд, 48, Санчо, 58 (пен), Рейньер, 81

Штутгарт – Шальке – 5:1

Голы: Эндо, 10, 26, Калайдзич, 35, Клемент, 88, Дидаві, 90+2 – Колашинац, 40

Нереализованный пенальти: Бенталеб, 72 (Шальке)

Вольфсбург – Герта – 2:0

Голы: Клюнтер, 38 (автогол), Лакруа, 90

Удаление: Понграчич, 90+4 (Вольфсбург) (вторая желтая)

РБ Лейпциг – Борусия М – начало в 19:30

Бавария в домашнем поединке с Кельном должна была реабилитироваться за недавние неудачи с Айнтрахтом и Арминией. Мюнхенцы с первых минут бросились в атаку и на 18-й минуте счет открыл Шупо-Мотинг. Чуть позже, на 34-й, преимущество закрепил Левандовски. "Козлы" же в первом тайме ничего создать не смогли.

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После перерыва тренер Кельна бросил в бой свежие силы и это сразу дало свои плоды – на 49-й один гол отыграл Скири. Однако, это оказалось все, на что были способны гости. На 65-й дубль в свой актив записал Левандовски, а под занавес встречи еще один дубль успел оформить Гнабри. Бавария празднует победу.

Боруссия Д в родных стенах принимала Арминию. Первая половина встречи оказалась довольно скучной. "Джемели" больше атаковали и били по воротам, но забить никак не удавалось. Гости в основном оборонялись и изредка огрызались контратаками, которые трудно было назвать опасными. Команды ушли на перерыв с нулевым счетом.

В начале второй половины встречи Санчо у штрафной соперника отдал на Дауда, который вышел на ударную позицию и точным ударом вывел дортмундцев вперед. На 58-й "шмели" заработали одиннадцатиметровый за фол в штрафной, который без особых проблем реализовал тот же Санчо. Арминия не оказывала никакого сопротивления и под занавес поединка свой дебютный гол забил Рейньер. В конце концов, финальный свисток зафиксировал разгромную победу Боруссии Д – 3:0.

Мятежный Шальке приехал в гости к Штутгарту. Проблемы в команде дали о себе знать с первых минут – гельзенкирхенцы недорабатывали в защите, и на 9-й минуте Эндо замкнул подачу с углового – 1:0. В середине тайма тот же Эндо записал в свой актив дубль – снова после розыгрыша углового. Гости никак не отвечали и на 35-й еще один положил Калайдзич – тоже после розыгрыша стандарта! Только после этого игроки Шальке немного собрались и отыграли один гол – отличился Колашинац.

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Во втором тайме гости выровняли игру, однако уменьшить отставание никак не удавалось. На 72-й они заработали одиннадцатиметровый, но его не сумел реализовать Бенталеб – он пробил прямо по центру ворот и голкипер без особых проблем парировал удар. Уже на последних минутах основного времени хозяева сумели забить еще два – по голу в свои активы записали Клемент и Дидави. В итоге – сокрушительная победа Шальке – 5:1.

Герта на выезде встречалась с Вольфсбургом. В конце первого тайма "волки" вышли в быструю атаку и открыли счет – Баку прострелил в штрафную соперника, а Клюнтер срезал мяч в собственные ворота. Во второй половине встречи голевая засуха длилась до 90-й минуты, когда преимущество хозяев увеличил Лакруа. Уверенная победа Вольфсбурга.

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