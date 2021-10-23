Бавария разгромила Хоффенхайм в рамках 9-го тура Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.

Гнабри открыл счет на 16 минуте, точно пробив в дальний угол. До перерыва Левандовски удвоил преимущество, классно пробив из-за пределов штрафной. Во второй половине мюнхенцы добили соперника: Чупо-Мотинг после рикошета от Упамекано сделал преимущество разгромным, а позже Дайот роскошным ассистом вывел Комана один на один с вратарем – Кингсли легко переиграл голкипера.

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Эта победа позволила Баварии набрать 22 очка и сохранила отрыв в 1 пункт от Боруссии Д, Хоффенхайм с 11 зачетными баллами остался одиннадцатым.