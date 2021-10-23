Баварія розгромила Хоффенхайм у рамках 9-го туру Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

Гнабрі відкрив рахунок на 16 хвилині, точно пробивши у дальній кут. До перерви Лєвандовскі подвоїв перевагу, класно пробивши з-за меж штрафного. У другій половині мюнхенці добили суперника: Чупо-Мотінг після рикошету від Упамекано зробив перевагу розгромною, а пізніше Дайот розкішним асистом вивів Комана один на один з воротарем – Кінгслі легко переграв голкіпера.

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Ця перемога дозволила Баварії набрати 22 очки та зберігла відрив у 1 пункт від Борусії Д, Хоффенхайм з 11 заліковими балами залишився одинадцятим.