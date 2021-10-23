Германия, Бундеслига, 9-й тур

Арминия – Боруссия Д – 1:3

Голы: Клос, 86 (пен.) – Джан, 30 (пен.), Хуммельс, 45, Беллингем, 73

Бавария – Хоффенхайм – 4:0

Голы: Гнабри, 16, Левандовски, 30, Шупо-Мотинг, 82, Коман, 87

Вольфсбург – Фрайбург – 0:2

Голы: Линхарт, 28, Хёлер, 68

РБ Лейпциг – Гройтер Фюрт – 4:1

Голы: Поульсен, 47, Форсберг, 52 (пен.), Собослай, 65, Рамос, 88 – Хргота, 44 (пен.)

Герта – Боруссия М – начало матча в 19:30

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Арминия могла выходить вперед в матче с дортмундской Боруссией уже на 10-й минуте, однако Кобель вовремя среагировал на выстрел Гака под правую стойку. В середине тайма хозяева нарушили правила в собственной штрафной и Джан с пенальти вывел "шмелей" вперед. Ортега Морена вскоре спас свои ворота от второго гола после удара Вольфа, однако на последней минуте первого тайма и он был бессилен после попытки Хуммельса. В середине второй сорокапятиминутки Беллингем вышел один на один с голкипером довел счет до разгромного.

Бавария в первом тайме забила в ворота Хоффенхайма три мяча, однако первый гол Гнабри арбитр не засчитал из-за офсайда. На 16-й минуте Серж повторил свою попытку, которая уже не вызвала вопросов у рефери. Левандовски выстрелом в девятку обеспечил баварцам комфортное преимущество до перерыва. Под конец матча Шупо-Мотинг утроил, а Коман снял все вопросы о победителе.

Фрайбург в выездном матче против Вольфсбурга вышел вперед в середине первого тайма усилиями Линхарта. Арбитр не сразу засчитал гол – пришлось вмешаться VAR. После перерыва Лукас Хёлер точным ударом гарантировал команде Кристиана Штрайха третье место Бундеслиги.

Последняя команда Бундеслиги – Гройтер Фюрт – продержалась против РБ Лейпциг весь первый тайм, а на последней минуте заработала пенальти и ушла на перерыв ведя в счете. После отдыха Поульсен, только появившийся на поле, восстановил статус-кво, а через пять минут Форсберг с пенальти вывел "быков" вперед. Чуйка не подвела Джесси Марша – еще две его замены безупречно сработали: Собослай и Нвоа Рамос фактически добили обескровленный Гройтер Фюрт.

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