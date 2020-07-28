Батшуаи окончательно определился с будущим в Челси

Это решение бельгийского нападающего является окончательным, сообщает со ссылкой на собственные источники Tribal Football. Сейчас форвард не рассматривает варианта продолжения карьеры в чемпионате Бельгии, где он играл в течение долгого времени.

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Также Батшуаи отбросит вариант с переходом в Вест Хэм – он хочет получить предложение от более серьезных команд. Сам игрок не исключает своего возвращения во французскую Лигу 1, где когда-то защищал цвета Марселя.

Добавим, что бельгиец выступает за Челси с 2016 года. В сезоне 2019/20 форвард сыграл 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился 8-ю голами и отдал 3 ассиста. По данным Transfermarkt, ныне стоимость игрока лондонцев составляет 17,5 млн евро.

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