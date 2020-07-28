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Арсенал стал главным претендентом на Виллиана, который близок к уходу из Челси

14:29 - Читати українською
Арсенал стал главным претендентом на Виллиана, который близок к уходу из Челси
Виллиан / ФК Челси

Полузащитник Челси Виллиан, скорее всего, продолжит карьеру в составе Арсенала.

Лондонский Арсенал является фаворитом в борьбе за Виллиана, который так и не согласовал новый контракт с Челси. Все идет к тому, что 31-летний бразилец станет игроком "канониров" на правах свободного агента, убеждает The Guardian.

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Фрэнк Лэмпард хотел сохранить Виллиана, но вингер требует новое соглашение на целых 3 года, что не устраивает руководство клуба. Так как семья бразильца не хочет покидать Лондон, Арсенал выглядит наиболее приоритетным вариантом для игрока.

Заметим, что Виллиан еще может выиграть трофей в составе Челси. По иронии судьбы, в финале Кубка Англии соперником "пенсионеров" станет как раз Арсенал. Поединок пройдет в субботу, 1 августа.

Напомним, бразилец перешел в Челси в 2013 году из Анжи за 35 млн евро. В сезоне 2019/20 экс-звезда Шахтера сыграл 47 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 9 ассистов. В составе Челси Виллиан дважды стал чемпионом Англии и победил в Лиге Европы 2018/19.

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