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Батшуаї остаточно визначився із майбутнім у Челсі

28 липня 23:05 - Читать на русском
Батшуаї остаточно визначився із майбутнім у Челсі
Міши Батшуаї / Reuters

Форвард Челсі Міши Батшуаї вирішив не продовжувати свою кар'єру в лондонському клубі.

Це рішення бельгійського нападника є остаточним, повідомляє з посиланням на власні джерела Tribal Football. Зараз форвард не розглядає варіанту продовження кар'єри в чемпіонаті Бельгії, де він виступав протягом тривалого часу.

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Також Батшуаї відкине варіант з переходом у Вест Хем – він хоче отримати пропозицію від серйозніших команд. Сам гравець не виключає повернення у французьку Лігу 1, де колись захищав кольори Марселя.

Додамо, що бельгієць виступає за Челсі з 2016 року. В сезоні 2019/20 форвард зіграв 25 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився 8-ма голами та віддав 3 асисти. За даними Tranfermarkt, зараз вартість гравця лондонців складає 17,5 млн євро.

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Теги
Челсі Челсі Вест Хем Вест Хем Англія Міши Міши Батшуаї
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