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Нойок стал лучшим игроком Динамо Брест в матче против Динамо Минск

16:02 36 Читати українською
Нойок стал лучшим игроком Динамо Брест в матче против Динамо Минск
Александр Нойок / Фото: Динамо Брест

Украинский хавбек Александр Нойок продолжает феерить в чемпионате Беларуси.

В 26 туре чемпионата Беларуси Динамо Минск принимал Динамо Брест, в котором играют Александр Нойок и Алексей Хобленко. Кстати, предыдущим клубом Нойока было именно минское Динамо.

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Фанаты брестской команды признали Александра лучшим в противостоянии, сообщает официальный сайт клуба.

Отметим, что Хобленко провел на поле 81 минуту, но отличиться результативными действиями не сумел.

Чемпионат Беларуси, 26 тур

Динамо Минск – Динамо Брест – 1:1

Голы: Роша, 25 – Савицкий, 75

Теги
Мир Олександр Нойок Олександр Нойок Динамо Минск Динамо Минск Алексей Хобленко Алексей Хобленко Динамо Брест Динамо Брест
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