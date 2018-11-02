Від поляка, який перевершив Шевченка – до потенційного динамівця: 10 ноунеймів, які вражають результативністю

У чемпіонатах великої п’ятірки грає багато відомих футболістів, проте є й такі, які приносять командам перемоги, але поки залишаються у затінку. "Футбол 24" розповідає про 10 ноунеймів, які вражають результативністю на старті цього сезону.

Кшиштоф Пйонтек

Команда: Дженоа

Позиція: Центральний нападник

Національність: Польща

Вік: 23

Ціна: 15 млн євро

Результативність: 9 голів

Дженоа придбала польського таланта лише цього літа. Вартість футболіста у той момент за даними Transfermart становила 900 тисяч євро. Італійський клуб заплатив за Пйонтека 4,5 мільйона і не прогадав. Зараз ціна поляка виросла більш ніж у 15 разів, а сам Кшиштоф поки що є найкращим бомбардиром чемпіонату Італії з 9 голами в активі.

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Родріго де Пауль

Команда: Удінезе

Позиція: Лівий вінгер

Національність: Аргентина

Вік: 24

Ціна: 12 млн євро

Результативність: 5 голів + 4 асисти

Де Пауль значно додав у якості гри, якщо порівнювати з минулим сезоном. Аргентинець почувається лідером Удінезе та все частіше бере гру на себе, що приносить свої плоди. Вінгер за 10 ігор цього сезону вже забив більше, ніж упродовж 37 матчів минулого чемпіонату. Крім того, у жовтні де Пауль отримав дебютний виклик до збірної Аргентини та зіграв у товариському матчі з Іраком.

Максиміліано Гомес

Команда: Сельта

Позиція: Форвард

Національність: Уругвай

Вік: 22

Ціна: 30 млн євро

Результативність: 4 голи + 4 результативні передачі

Нападник лише рік тому перейшов у Сельту з чемпіонату Уругваю, але вже став лідером та найдорожчим гравцем середняка іспанської першості. За час перебування у Сельті Гомес подорожчав на 26 мільйонів, але європейські гранди ладні викласти за нападника навіть більшу суму. Схоже, що невдовзі ми побачимо Максиміліана у топ-клубі.

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Каллум Вілсон

Команда: Борнмут

Позиція: Нападник

Національність: Англія

Вік: 26

Ціна: 15 млн євро

Результативність: 5 голів + 5 асистів

Досвідчений гравець, який торував собі шлях до АПЛ через нижчі дивізіони чемпіонату Англії. Каллум вже четвертий рік грає за Борнмут у Прем’єр-лізі, але надрезультативністю цей нападник ніколи не відзначався, здійснюючи у середньому 10 результативних дій за сезон. Крім того, у 2017-му англієць порвав хрестоподібні зв’язки та вибув на 6 місяців. Однак у цьому сезоні на рахунку нападника вже 5 голів та 5 результативних передач і Каллум не збирається зупинятись.

Раян Фрейзер

Команда: Борнмут

Позиція: Лівий вінгер

Національність: Шотландія

Вік: 24

Ціна: 10 млн євро

Результативність: 3 голи + 5 гольових пасів

Фрейзер майже всю свою ігрову кар’єру провів у Борнмуті. Як і його партнер по команді Каллум, у середньому за сезон набирав за системою гол+пас 10 очок. Але в цьому сезоні зв’язку Фрейзер – Каллум наче прорвало. Шотландець двічі віддав асисти Каллуму, а також двічі забивав з передачі напарника.

Еміліано Сала

Команда: Нант

Позиція: Нападник

Національність: Аргентина

Вік: 27

Ціна: 14 млн євро

Результативність: 8 забитих м’ячів

Це ім’я доволі знайоме українському вболівальнику, особливо прихильнику Динамо, адже влітку Еміліано Сала міг опинитись у київській команді. Керівництво "біло-синіх" цікавилось нападником, але сам гравець не захотів переходити у Східну Європу, тим паче керівництво французького клубу прагнуло отримати за аргентинця більше 20 мільйонів євро. Цього сезону Сала забиває у середньому кожні 83 хвилини, а його трансферна вартість за останні 1,5 роки зросла у 7 разів.

Ніколя Пепе

Команда: Лілль

Позиція: Правий вінгер

Національність: Кот-д’Івуар

Вік: 23

Ціна: 25 млн євро

Результативність: 7 голів + 7 асистів

Ніколя Пепе – одна з найголовніших причин цьогорічного успіху Лілля. Минулого сезону команда Пепе ледве не вилетіла у Лігу 2, а зараз посідає друге місце чемпіонату Франції. Івуарієць долучився до 14 з 20 голів, які забив Лілль у цьому сезоні. Зараз 23-річний вінгер є одним з найперспективніших гравців чемпіонату Франції, на нього вже полюють Барселона та Баварія.

Жонатан Бамба

Команда: Лілль

Позиція: Лівий вінгер

Національність: Франція

Вік: 22

Ціна: 15 млн євро

Результативність: 7 голів + 1 передача

Разом з Пепе робить фланги Лілля вбивчими для суперника. Цікавим є те, що вінгер дістався "догам" абсолютно безкоштовно. Схоже, що Бамба знайшов свою команду, адже граючи за Сент-Етьєн ніколи не вирізнявся результативністю, тепер же забиває майже у кожному матчі.

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Себастьян Халлер

Команда: Айнтрахт

Позиція: Нападник

Національність: Франція

Вік: 24

Ціна: 15 млн євро

Результативність: 6 голів + 5 асистів

Халлер приносить результативну користь команді, роблячи асист або забиваючи гол, у середньому, кожні 60 хвилин, що є дуже пристойним показником. Нападник перейшов у Айнтрахт влітку 2017-го і у першому сезоні за нову команду показав також пристойний результат, забивши 9 голів та віддавши 4 результативні передачі. Тепер Халлер пристосувався до гри у Німеччині та продовжує прогресувати.

Лука Йовіч

Команда: Айнтрахт

Позиція: Нападник

Національність: Сербія

Вік: 20

Ціна: 20 млн євро

Результативність: 7 голів + 1 результативний пас

Юний серб вдало виступає за Айнтрахт, однак права на нього належать Бенфіці. Коли влітку 2017 року німецький клуб брав Йовіча в оренду, його трансферна вартість оцінювалась у 2 мільйони євро, зараз 20-річний нападник коштує 20 мільйонів. У матчі 8 туру Бундесліги проти Фортуни Йовіч забив 5 голів та став наймолодшим автором пента-трику в історії чемпіонату Німеччини.

Борис Гаврилець, Футбол 24

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