Не той чемпіонат назвали "лігою фермерів"

Напередодні римський Лаціо оформив буденний виліт із Ліги чемпіонів. Сподівань на "орлів" ніхто й не покладав. По-перше, потрібно було грати проти Баварії. По-друге, вже результат першої частини цього протистояння на Стадіо Олімпіко не залишив жодних сумнівів у загальному підсумку. Італія не буде представлена у чвертьфіналі Ліги чемпіонів вперше за 5 років. Важко сказати, коли було гірше. Тоді без втрат подолали груповий етап (Лаціо вилетів ще у кваліфікації), а зараз найсильніша команда Апеннін посіла останнє місце у своєму квартеті. Це справжнісінька ганьба для кальчо. В обох випадках!

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Вищезгадане змушує італійців звертати увагу на турнір, який останнім часом став для них другосортним. Ні збільшення призових, ні путівка в ЛЧ для переможця Ліги Європи не стали стимулом для команд із "чобота". Вони вважали за краще швиденько вилетіти і зосередитися на Серії А. Ні преса, ні уболівальники не критикували за такий підхід. Наполі в нинішньому розіграші – класичний приклад такого сценарію. Тепер італійці б'ють на сполох і буквально моляться за успіх Роми та передусім Мілана.

Щоб усвідомити весь контраст та абсурдність ситуації, варто вдатися до невеличкої історичної довідки. Статистика – річ вперта. Зневажливе ставлення до другого за рангом клубного турніру Європи призвело до того, що Італія залишається єдиною серед чемпіонатів топ-п'ятірки, яка у ХХІ столітті не була представлена навіть у фіналі. При всій повазі, але за цей час двічі встигли там побувати команди з України, Нідерландів, Росії, Португалії та навіть Шотландії. На цьому фоні дуже контрастно виглядають 90-ті роки. За останню декаду минулого століття Серія А була представлена у фіналі Кубка УЄФА дев'ять(!) разів, чотири рази там грали виключно італійські команди. У семи випадках з десяти трофей вирушав на Апенніни.



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Що ж, тепер обирати не доводиться. Потрібно витискати максимум з Ліги Європи. Злий жарт у тому, що найбільше шансів у Паулу Фонсеки, чия Рома упродовж усього сезону регулярно потрапляє у скандальні історії та зазнає шквалу критики. Хоча в самій Італії, схоже, до цього були не готові. Достатньо хоча б звернути увагу на передовиці провідних видань, де згадку про "вовків" знайти вдасться не відразу.

Зокрема, La Gazzetta dello Sport зробила акцент на іншому учаснику ЛЄ. "Мілане, тягни вгору". Красномовний заголовок, який не потребує додаткових коментарів. Оптимізму додає перша гра. Тепер на Сан-Сіро вистачить "сухої" нічиєї. Та ще й Златан Ібрагімовіч оговтався після травми і готовий зіграти.

Поразка Лаціо та цілковите прощання з Лігою чемпіонів відійшли на другий план. А от Рому "образили" ще більше. Інформацію про перенесений матч Серії А Торіно – Сассуоло та позитивний тест на коронавірус Саміра Хандановіча знайти куди легше. "Рома захищає 3:0 вдома у Шахтаря", – ось і вся інформація про сьогоднішній матч на НСК Олімпійський.

Не до Ліги Європи і Corriere dello Sport. Тут більше уваги приділили поразці Лаціо: "Врятована принаймні гідність". Видання пропонує своє "розслідування провалу в ЛЧ". На думку журналістів та експертів, недостатньо самої лише гонитви за призовими. Потрібно більше довіряти молодим футболістам.

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На провідних позиціях перипетії в Інтері. Адже Ханановіч уже другий інфікований за кілька днів після Даніло Д'Амброзіо (сьогодні додалося ще двоє. – примітка). Лідери команди Антоніо Конте не повинні пропустити багато, адже попереду перерва на матчі збірних. Наостанок камбек Торіно проти Сассуоло та інтерв'ю Душана Влаховіча. Все це важливіше за матчі Мілана та Роми.

Не зраджує собі TuttoSport. Для туринського видання несуттєве все, що відбувається за межами П'ємонту. Матч аутсайдера Серії А? Хороший варіант для центрального місця на передовиці! Якщо без сарказму, то "бики" справді заслуговують на увагу, оскільки здійснили маленьке диво, відігравшись після 0:2. Однак можна це висвітлити з меншим розмахом.

Навіть чергова порція спекуляцій щодо майбутнього Кріштіану Роналду і трансферних чуток навколо Ювентуса виявилися важливішими за єврокубки. Ну а що, Ювентус зганьбився чи не найгучніше. Зловтішатися з конкурентів у такому становищі не доводиться.

Фантомний біль сильніший за жорстоку реальність

Як бачимо, на Апеннінах вперто намагаються ігнорувати нинішній стан речей. Уваги до Ліги Європи досі обмаль. Особливо це стосується Роми, якщо, звісно, не йдеться про видання з промовистою назвою Il Romanista. Мілан рятує власний статус та рівень суперника. В Італії пишуть, що зустріч з Манчестер Юнайтед – це найвищий рівень, і рахують Кубки чемпіонів у "диявольській" парі. Їх, між іншим, на двох назбирався рівно десяток. Однак все це більше нагадує невиправданий пафос. Фантомний біль у кінцівці, яку давно ампутували.

Риторика про "останню надію Італії" та "порятунок репутації" усього чемпіонату – цілковите перебільшення. Хоча Мілан та Ман Юнайтед наразі посідають другі місця у своїх лігах, але це команди з різних вагових категорій. Лише дивом здобута нічия на Олд Траффорд та відновлення кількох лідерів досі зберігають хитку віру на прохід далі. Але й Уле Гуннар Сульшер привіз на Апенніни сильнішу команду. Кажуть, "россонері" влаштує 0:0. Але ж підопічні Стефано Піолі у нинішньому сезоні грали "на нуль" лише проти команд з нижньої частини турнірної таблиці. Навіть букмекери зовсім не вірять у господарів, пропонуючи на успіх манкуніанців майже вдвічі менший коефіцієнт.

Ця ситуація повинна бути образливою для Паулу Фонсеки. "Справжній матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи цього вечора повинен відбутися на Сан-Сіро", – пише La Gazzetta dello Sport. Ні, про Рому не забули. Це більше камінь у город її суперника. Просто для культового видання результат цього протистояння більш ніж очевидний. Португалець вже у першій зустрічі декласував свою колишню команду. Інтересу поєдинку в Києві не додають навіть результати Шахтаря в ЛЧ проти Інтера. Прохідний матч, від якого уже нічого не залежить.

Є відчуття, будь Шахтар у притомному стані, італійцям довелося б писати про цілковите фіаско. А так, попри всі "рожеві" мрії Мілана, становище доведене до абсурду. Паулу Фонсеку критикують (і виправдано) за відсутність поставленої гри, втрату контролю над роздягальнею, невміння дати опір лідерам, а його Рома вже в середині березня ризикує залишитися останнім бастіоном Серії А у Європі. Не вірте, коли вам говоритимуть про відсутність кризи в італійському клубному футболі. Усе дуже-дуже сумно.

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