"Красные дьяволы", похоже, не настроены на подписание своей бывшей суперзвезды.

После вылета от Порту на стадии 1/8 финала ЛЧ Криштиану Роналду связывают с уходом из Ювентуса, а главными претендентами называют Реал, Манчестер Юнайтед и ПСЖ.

Роналду остается целью трех топ-клубов – проблемой может стать огромная зарплата звезды

Правда, теперь на одного кандидата стало меньше. В манчестерском гранде не заинтересованы в возвращении главной звезды "бьянконери", информирует Daily Express. "Красные дьяволы" решили сосредоточиться на других трансферах.

К слову, контракт Криштиану с Юве рассчитан до лета 2022-го, а в текущем сезоне он провел 33 поединка, в которых отметился 30 голами и 4 ассистами. За МЮ португалец выступал с 2003 по 2009 годы.

"Это катастрофа": Роналду отправляют из Ювентуса и обвиняют в вылете из ЛЧ, а легендарный тренер назвал трусом