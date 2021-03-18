21-річний оборонець потрапив на радари одразу трьох європейських грандів – Барселони, Ліверпуля та Баварії. Про це рапортує La Gazzetta dello Sport.

Манчестер Юнайтед визначився щодо повернення Роналду

Всі клуби нібито готові заплатити за Бастоні 50 мільйонів євро, але Інтер не налаштований прощатись з італійцем, адже вважає, що Алессандро є майбутнім лідером не лише клубу, а й збірної. Цікаво, що раніше "нерадзуррі" відхилили пропозицію щодо молодого діаманта від Манчестер Сіті.

У поточному сезоні Алессандро Бастоні записав до свого активу 32 поєдинки та 4 асисти. Його контракт з міланським грандом розрахований до літа 2023 року, а портал Transfermarkt оцінює італійця саме в 50 млн.

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