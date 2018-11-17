Басов хочет остаться играть в Казахстане

Защитник Акжайыка Сергей Басов прокомментировал вылет команды из высшего дивизиона Казахстана и рассказал о планах на будущее.

"Команда вылетела из Премьер-Лиги, значит, оценка сезона – плохая, скажем так. Жаловаться только на свои ошибки и ошибки команды в целом я не буду, потому что есть много факторов, которые повлияли на такой результат.

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Планировать можно много, но должна быть конкретика. Конечно, если будет предложение из Казахстана, то поеду и буду играть", – цитирует Басова sport.kz.

В прошлом сезоне Сергей Басов провел в составе Акжайыка 32 поединка и отметился одним забитым мячом.