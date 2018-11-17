Басов хоче залишитись грати в Казахстані

Захисник Акжайика Сергій Басов прокоментував виліт команди з вищого дивізіону Казахстану та розповів про плани на майбутнє.

"Команда вилетіла з Прем'єр-Ліги, значить, оцінка сезону – погана, скажімо так. Нарікати тільки на свої помилки і помилки команди в цілому я не буду, тому що є багато факторів, які вплинули на такий результат.

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Планувати можна багато, але повинна бути конкретика. Звичайно, якщо буде пропозиція з Казахстану, то поїду і буду грати", – цитує Басова sport.kz.

В минулому сезоні Сергій Басов провів у складі Акжайика 32 поєдинки і відзначився одним забитим м'ячем.