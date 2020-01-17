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Бартулович попрощался с Волынью

17 января 17:53 190 Читати українською
Бартулович попрощался с Волынью
Младен Бартулович / ФК Волынь

Хорватский полузащитник Младен Бартулович покинет Волынь, за которую выступал в первой части сезона.

33-летний футболист поблагодарил клуб и болельщиков на своей странице в инстаграме.

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Отметим, что Бартулович стал игроком Волыни в октябре 2018 года. В текущем сезоне опытный хавбек сыграл 18 матчей в Первой лиге, в которых забил 3 гола.

Напомним, что ранее Бартулович защищал цвета Днепра, Кривбасса, киевского Арсенала, Карпат и Ворсклы. В его активе есть 2 матча за национальную сборную Хорватии.

К слову, Волынь сейчас занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги, отставая от лидера, львовского Руха, на 1 очко.

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