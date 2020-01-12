Волынь распрощалась с шестью игроками

Луцкая Волынь официально объявила об уходе сразу шести игроков.

Ярослав Котляров, Миха Горопевшек, Евгений Неплях, Назар Мельничук, Андрей Стрижеус и Виталий Пономарь покинули Волынь, сообщает официальный сайт клуба.

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"Главный тренер Андрей Тлумак, руководство, тренерский штаб и персонал ФК Волынь благодарит ребят за плодотворное сотрудничество, и за то, что были неотъемлемой частью нашей луцкой футбольной семьи. Пусть вас ждет интересное и успешное продолжение карьеры в других клубах. Ну а мы, в свою очередь, всегда будем болеть за ваши успехи – ведь экс-волынян в футболе не бывает", – говорится в обращении клуба.

К слову, Волынь завершила первый круг на втором месте с 38 очками в активе, отставая от первого Руха на 1 пункт.

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