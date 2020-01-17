Бартуловіч попрощався з Волинню

Хорватський півзахисник Младен Бартуловіч покине Волинь, за яку виступав у першій частині сезону.

33-річний футболіст подякував клубу та вболівальникам на своїй сторінці в інстаграмі.

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Зазначимо, що Бартуловіч став гравцем Волині у жовтні 2018 року. В поточному сезоні досвідчений хавбек зіграв 18 матчів у Першій лізі, у яких забив 3 голи.

Нагадаємо, що раніше Бартуловіч захищав кольори Дніпра, Кривбаса, київського Арсенала, Карпат та Ворскли. В його активі є 2 матчі за національну збірну Хорватії.

До слова, Волинь наразі посідає друге місце у турнірній таблиці Першої ліги, відстаючи від лідера, львівського Руха, на 1 очко.

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