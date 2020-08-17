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Бартомеу заявил об увольнении Сетьена из Барселоны

08:23 - Читати українською
Бартомеу заявил об увольнении Сетьена из Барселоны
Кике Сетьен / ФК Барселона

Глава "сине-гранатовых" Жосеп-Мария Бартомеу подтвердил отставку главного тренера.

Как известно, Барселона завершила сезон 2019/20 без единого трофея. В чемпионате Испании каталонцы отдали титул Реалу, в Кубке проиграли Атлетико, а в Лиге чемпионов позорно вылетели на стадии четвертьфинала, уступив Баварии со счетом 2:8.

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Президент клуба Жосеп-Мария Бартомеу подтвердил, что в следующем сезоне команда получит нового тренера. Об этом глава "блаугранас" заявил в воскресенье поздно вечером в разговоре с журналистом Cope Виктором Наварро.

"Сетьен уволен", – цитирует слова Бартомеу AS.

Заметим, официальный сайт Барселоны пока не подтвердил отставку тренера. Ожидается, что об увольнении 61-летнего Сетьена объявят сегодня, 17 августа. Испанец возглавил Барселону только в январе, сменив на посту главного тренера Эрнесто Вальверде. Контракт с наставником, который ранее работал в Лас-Пальмасе, Луго, Бетисе и других клубах, был рассчитан до лета 2022-го.

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Теги
Главное Испания Барселона Барселона Хосеп-Мария Бартомеу Кике Кике Сетьен
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