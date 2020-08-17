Бартомеу заявив про звільнення Сетьєна з Барселони

Як відомо, Барселона завершила сезон 2019/20 без жодного трофею. У чемпіонаті Іспанії каталонці віддали титул Реалу, в Кубку програли Атлетіко, а у Лізі чемпіонів ганебно вилетіли на стадії чвертьфіналу, поступившись Баварії з рахунком 2:8.

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Президент клубу Жозеп-Марія Бартомеу підтвердив, що в наступному сезоні команда матиме нового тренера. Про це очільник "блаугранас" заявив у неділю пізно ввечері в розмові з журналістом Cope Віктором Наварро.

"Сетьєн звільнений", – цитує слова Бартомеу AS.

Зауважимо, офіційний сайт Барселони наразі не підтвердив відставку тренера. Очікується, що про звільнення 61-річного Сетьєна оголосять сьогодні, 17 серпня. Іспанець очолив Барселону лише у січні, змінивши на посаді головного тренера Ернесто Вальверде. Контракт із наставником, який раніше працював у Лас-Пальмасі, Луго, Бетісі й інших клубах, був розрахований до літа 2022-го.

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