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Месси после фиаско в Лиге чемпионов хочет немедленно покинуть Барселону

16 августа 22:38 - Читати українською
Месси после фиаско в Лиге чемпионов хочет немедленно покинуть Барселону
Лионель Месси / Фото из открытых источников

Сага с уходом лидера каталонцев из клуба набирает обороты.

Аргентинский форвард Барселоны Лионель Месси заявил руководству каталонского клуба, что хочет покинуть "блаугранас" уже этим летом, сообщает на своей странице в социальной сети Твиттер журналист Esporte Interativo Марсело Бехлер.

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33-летний нападающий недоволен руководством клуба и не намерен продлевать контракт, рассчитанный до июня 2021 года. Лионель готов остаться в с "сине-гранатовыми" только при условии, если в руководстве клуба произойдут серьезные изменения.

Напомним, в четвертьфинале Лиги чемпионов Барселона была разгромлена Баварией 2:8 и вылетела из турнира, пропустив в одном матче восемь голов впервые с 1946 года.

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Теги
Барселона Барселона Испания Лионель Лионель Месси
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