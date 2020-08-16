Месси после фиаско в Лиге чемпионов хочет немедленно покинуть Барселону

Аргентинский форвард Барселоны Лионель Месси заявил руководству каталонского клуба, что хочет покинуть "блаугранас" уже этим летом, сообщает на своей странице в социальной сети Твиттер журналист Esporte Interativo Марсело Бехлер.

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33-летний нападающий недоволен руководством клуба и не намерен продлевать контракт, рассчитанный до июня 2021 года. Лионель готов остаться в с "сине-гранатовыми" только при условии, если в руководстве клуба произойдут серьезные изменения.

Напомним, в четвертьфинале Лиги чемпионов Барселона была разгромлена Баварией 2:8 и вылетела из турнира, пропустив в одном матче восемь голов впервые с 1946 года.

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