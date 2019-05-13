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Будущее Вальверде зависит от результата в Кубке Испании

13 мая 14:49 132 Читати українською
Будущее Вальверде зависит от результата в Кубке Испании
Эрнесто Вальверде / Reuters

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде все же может остаться в клубе на следующий сезон.

Наставник каталонцев уверен, что останется в Барсе, сообщает Marca.

Вальверде: Мы смогли оправиться от поражения в Лиге чемпионов

Вальверде поддерживает хорошие отношения с президентом Жосепом Бартомеу, который не хочет увольнять тренера. Клуб гарантировал ему полную поддержку.

Впрочем, если Барселона не выиграет Кубок Испании, его позиции могут пошатнуться.

Вальверде верит, что сможет остаться в Барселоне

В случае поражения "блаугранас" в финале против Валенсии руководство каталонцев может передумать и все же попросить Вальверде на выход.

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Теги
Испания Барселона Барселона Эрнесто Вальверде Эрнесто Вальверде Кубок Испании 2018/19
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