Будущее Вальверде зависит от результата в Кубке Испании

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде все же может остаться в клубе на следующий сезон.

Наставник каталонцев уверен, что останется в Барсе, сообщает Marca.

Вальверде: Мы смогли оправиться от поражения в Лиге чемпионов

Вальверде поддерживает хорошие отношения с президентом Жосепом Бартомеу, который не хочет увольнять тренера. Клуб гарантировал ему полную поддержку.

Впрочем, если Барселона не выиграет Кубок Испании, его позиции могут пошатнуться.

Вальверде верит, что сможет остаться в Барселоне

В случае поражения "блаугранас" в финале против Валенсии руководство каталонцев может передумать и все же попросить Вальверде на выход.