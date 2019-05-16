Бартомеу розповів, чи залишиться Вальверде тренером Барселони

Президент Барселони Жозеп Бартомеу розповів про майбутнє головного тренера команди Ернесто Вальверде.

"Планування наступного сезону вже триває. Уже є гравці, з якими ми підписали угоди, а з іншими ми поговоримо після фіналу Кубка Іспанії.

Майбутнє Вальверде залежить від результату в Кубку Іспанії

Нещодавно Вальверде сказав, що має підтримку президента та правління. Це той тренер, якого ми хочемо. Цей проект діє зараз і буде діяти у майбутньому. Вальверде має контракт і ми дуже щасливі з ним", – цитує Бартомеу Marca.

Вальверде вірить, що зможе залишитись у Барселоні

Варто зауважити, що контракт Ернесто Вальверде з Барселоною чинний до кінця червня наступного року.