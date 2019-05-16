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Бартомеу розповів, чи залишиться Вальверде тренером Барселони

16 травня 17:12 2223 Читать на русском
Бартомеу розповів, чи залишиться Вальверде тренером Барселони
Ернесто Вальверде / фото із соцмереж

Президент Барселони Жозеп Бартомеу розповів про майбутнє головного тренера команди Ернесто Вальверде.

"Планування наступного сезону вже триває. Уже є гравці, з якими ми підписали угоди, а з іншими ми поговоримо після фіналу Кубка Іспанії.

Майбутнє Вальверде залежить від результату в Кубку Іспанії

Нещодавно Вальверде сказав, що має підтримку президента та правління. Це той тренер, якого ми хочемо. Цей проект діє зараз і буде діяти у майбутньому. Вальверде має контракт і ми дуже щасливі з ним", – цитує Бартомеу Marca.

Вальверде вірить, що зможе залишитись у Барселоні

Варто зауважити, що контракт Ернесто Вальверде з Барселоною чинний до кінця червня наступного року.

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Теги
Іспанія Барселона Барселона Ернесто Вальверде Ернесто Вальверде Жозеп-Марія Бартомеу
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