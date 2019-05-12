Вальверде верит, что сможет остаться в Барселоне

Тренер Барселоны Эрнесто Вальверде рассчитывает на еще один шанс от руководства клуба.

Наставник каталонцев поделился своими ожиданиями относительно окончания текущего сезона и возможных изменений в клубе.

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"Я в порядке и чувствую в себе силы для продолжения работы. Хочу сделать следующий шаг и не буду прятаться. Ощущение, будто я в фильме "Большой побег ": меня поймали и посадили в карцер. Я хочу успешно провести матч против Хетафе.

Я разговаривал с президентом, он всегда выражал мне поддержку. После такой неудачи все вокруг вздрагивает. Если такое случается, надо все сломать и сжечь, но потом вернуть все на место. Бартомеу полностью меня поддерживает. Не буду отрицать, что нам больно. Мы несем ответственность перед клубом и болельщиками", – цитирует Вальверде Marca.

Напомним, Барселона потерпела разгромное поражение 4:0 в матче с Ливерпулем и в очередной раз не смогла выиграть Лигу чемпионов. Впрочем, "блаугранас" завоевали золото чемпионата Испании и прошли в финал Кубка, где встретятся с Валенсией.

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