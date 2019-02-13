Бартомеу поддержал проведение матчей Ла Лиги за рубежом – в списке президента Барселоны не только США

Президент Барселоны Хосеп-Мария Бартомеу неожиданно высказался в поддержку изменения регламента чемпионата Испании.

"Если мы хотим, чтобы Ла Лига была сильной, мы должны проводить матчи за пределами Испании.

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Мы в Барселоне периодически общаемся с Ла Лигой, если они хотят продвигать турнир все дальше и дальше, тогда нужно три матча проводить вне страны – один в Америке, один на Ближнем Востоке и один в Азии.

Мы должны ездить туда и быть ближе к болельщикам. В июле и августе мы проводим летнее турне, чтобы быть ближе к фанатам.

Этим мы демонстрируем свое уважение к ним, поездка в Майами была бы знаком уважения к нашим фанатам в США", – цитирует Бартомеу ВВС.

Напомним, ранее игроки Примеры почти единогласно выступали против проведения матчей чемпионата Испании в США.

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