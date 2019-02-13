Бартомеу підтримав проведення матчів Ла Ліги за кордоном – у списку президента Барселони не лише США

Президент Барселони Жозеп-Марія Бартомеу несподівано висловився на підтримку зміни регламенту чемпіонату Іспанії.

"Якщо ми хочемо, щоб Ла Ліга була сильною, ми повинні проводити матчі поза межами Іспанії.

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Ми в Барселоні періодично спілкуємося з Ла Лігою, якщо вони хочуть просувати турнір все далі та далі, тоді потрібно три матчі проводити поза країною – один в Америці, один на Близькому Сході та один в Азії.

Ми повинні їздити туди і бути ближчими до вболівальників. У липні та серпні ми проводимо літні турне, щоб бути ближчими до фанатів.

Цим ми демонструємо свою повагу до них, поїздка в Маямі була б знаком поваги до наших фанатів у США", – цитує Бартомеу ВВС.

Нагадаємо, раніше гравці Прімери майже одноголосно виступали проти проведення матчів чемпіонату Іспанії в США.

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