Клуб Роналду пытается своровать у Реала звездного игрока – ему предлагают зарплату в 100 миллионов
Защитник Реала и сборной Германии Антонио Рюдигер стал целью Саудовской Аравии.
Аль-Наср планирует в следующем сезоне навязать жестокую Аль-Хилялю, собравшему в кампании 2023/24 все национальные трофеи. Летом клуб Криштиану Роналду попытается усилить свой состав.
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Как сообщает El Chiringuito TV, Аль-Наср заинтересовался Антонио Рюдигером. Немецкому защитнику предложили зарплату в 100 миллионов евро за четырехлетний контракт.
Напомним, Антонио Рюдигер выступает за Реал с сезона 2022/23. Его действующее соглашение со "сливочными" действует до 2026 года. Всего за мадридцев немец сыграл в 101 матче, забив четыре гола и отдав три ассиста.
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