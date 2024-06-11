Защитник Реала и сборной Германии Антонио Рюдигер стал целью Саудовской Аравии.

Аль-Наср планирует в следующем сезоне навязать жестокую Аль-Хилялю, собравшему в кампании 2023/24 все национальные трофеи. Летом клуб Криштиану Роналду попытается усилить свой состав.

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Как сообщает El Chiringuito TV, Аль-Наср заинтересовался Антонио Рюдигером. Немецкому защитнику предложили зарплату в 100 миллионов евро за четырехлетний контракт.

Напомним, Антонио Рюдигер выступает за Реал с сезона 2022/23. Его действующее соглашение со "сливочными" действует до 2026 года. Всего за мадридцев немец сыграл в 101 матче, забив четыре гола и отдав три ассиста.

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