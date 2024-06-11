Реал не хочет создавать себе лишних проблем, если Андрея Лунина таки придется отпускать.

Босс “сливочных” Флорентино Перес блокирует переход украинца к соседям из Атлетико, информирует El Nacional.

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Сидение в запасе на финале ЛЧ окончательно убедило Лунина в необходимости искать себе новую команду. Агент Жорже Мендеш начал работать в направлении Атлетико, который рассматривает Андрея на замену Яну Облаку. Впрочем, Флорентино Перес категорически против усиления принципиального соперника и потенциального конкурента.

Если продавать Лунина, то желательно за границу. Фаворитом выступает Манчестер Юнайтед, который давно связывают с 25-летним голкипером Реала.

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