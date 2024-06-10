Мадридский клуб хочет принять участие в первом розыгрыше Клубного Мундиаля в 2025 году.

Анчелотти сделал резкий комментарий в интервью итальянским медиа, что Реал откажется от участия в Клубном чемпионате мира из-за малых призовых. Слова стали настолько резонансными, что клубу пришлось их опровергать.

Реал откажется от участия на Клубном ЧМ – Анчелотти шокировал заявлением

"Реал заявляет, что участие в новом Клубном ЧМ в сезоне 2024/25 под эгидой ФИФА никогда не подвергалось сомнениям. Наш клуб поедет на турнир, как и планировалось. Команда будет играть с гордостью и энтузиазмом, чтобы дать болельщикам мечту о новом титуле", – пишет официальный сайт Реала.

Анчелотти и сам дал заднюю в соцсетях: "Мои слова в интервью интерпретировали неправильно. Нет большей неправды, чем мой отказ от возможности сыграть на Клубном чемпионате мира. Турнир в моих глазах предстает прекрасным шансом на престижный титул с Реалом".

ФИФА в следующем году организует новый Клубный чемпионат мира. Турнир состоится летом 2025-го на полях США. Большинство участников уже определилось, В частности место на ЧМ благодаря победе в ЛЧ получил Реал.

Анчелотти успешно тренирует Реал во второй приход. Он дважды выиграл для "сливочных" Лигу чемпионов и дважды сделал Мадрид чемпионом Испании.