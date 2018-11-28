Ла Лига подаст в суд на Федерацию футбола Испании из-за отказа проводить матчи чемпионата в США

Руководство чемпионата Испании не оставляет попыток организовать несколько матчей Ла Лиги за океаном.

Руководство Ла Лиги во главе с ее президентом Хавьером Тебасом намерены судиться с Королевской испанской футбольной федерацией (RFEF) из-за отказа проводить матчи чемпионата Испании на территории США, сообщает издание AS.

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Представители Ла Лиги обвиняют RFEF в монополизации проведения матчей чемпионата.

Напомним, ранее Ла Лига объявила о заключении соглашения с американской медиакомпанией Relevent Sports, по условиям которой несколько матчей сезона пройдут в Северной Америке.

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