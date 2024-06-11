"Есть четыре клуба. Это Куликов-Белка [со Львовщины], Ревера 1908 из Ивано-Франковска, Пробий из Городенки и Ольховцы из Закарпатья. Еще один клуб проходит апелляцию, но пока не буду говорить, кто это. Такие вещи не в моей зоне ответственности”, – заявил Каденко в комментарии Tribuna.

Вторая лига может претерпеть революционные изменения – команды планируют поделить на 3 группы

Напомним, по итогам прошлого сезона из Второй в Первую лигу поднялись Дружба Мировка, ЮКСА и Звягель. Понизились Горняк-Спорт, Чернигов, Кремень, Хуст и МФК Металлург.

Не обошлось без внефутбольных "вылетов". В течение сезона статус профессиональных команд потеряли МФК Металлург-2 и ВАСТ, которые снялись со Второй лиги из-за финансовых проблем.

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