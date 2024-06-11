В товарищеском матче Украина 11 июня встретится со сборной Молдовы. Где смотреть поединок онлайн, подскажет "Футбол 24".

Сегодня, 11 июня, сборная Украины проведет финальный спарринг в рамках подготовки к чемпионату Европы. Соперником подопечных Сергея Реброва будет Молдова. Игра состоится в Кишиневе, а стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

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Где смотреть дуэль между Молдовой и Украиной? В прямом эфире поединок будет транслировать медиасервис MEGOGO, а также региональные каналы Суспільного, помимо OTT-сервисов. Расширенную текстовую онлайн-трансляцию проведет "Футбол 24".

Напомним, в предыдущих спаррингах подопечные Реброва успели расписать нулевую ничью с Германией и уступить Польше (1:3). Наша сборная начнет путь на Евро-2024 игрой против Румынии 17 июня. Еще два соперника в группе Е – Словакия (21 июня) и Бельгия (26-го).

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