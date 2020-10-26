Бартомеу не ушел в отставку с поста президента Барселоны
Президент Барсы Хосеп Мария Бартомеу не намерен самостоятельно покидать свой пост.
На совете директоров Барселоны Хосеп Мария Бартомеу решил не покидать досрочно должность президента "блаугранас", сообщает Marca.
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Правительство Каталонии анонсировал проведение голосования по выражению недоверия Бартомеу, которое должно состояться 1-2 ноября. Сам функционер отреагировал на такую позицию: "Я не боюсь вотума недоверия. В это тяжелое время было бы очень опасно отдавать клуб в руки другого менеджера".
По информации СМИ, чтобы не подвергать людей опасности во время голосования в условиях пандемии, Бартомеу рассматривал вариант с объявлением отставки на совете директоров уже 26 октября.
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